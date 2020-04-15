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Россия овладеет всем миром по итогам третьей мировой войны. Таково, как сообщает канал «Желтуха» на платформе «Яндекс Дзен», предсказание старца Иеронима Санаксарского.

Иероним Санаксарский, как сообщал «Рамблер», был схиигуменом Русской православной церкви (РПЦ), братским духовником Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря в Мордовии. Он скончался в 2001 году.

По данным «Желтухи», Иероним Санаксарский предсказал гибель подводных лодок «Курск» и «Комсомолец». Кроме того, он предсказал, что следующим после Владимира Путина главой России будет православный царь, а также третью мировую войну с участием США, Китая и ряда стран Европы, но почти без участия России. Итогом войны станет то, что весь мир перейдет к России, которая станет Священной русской империей.

Также Иероним Санаксарский предсказал, что большая часть Японии уйдет под воду в результате стихийного бедствия, а евреи перестанут существовать.

«Хотим отметить, что это лишь прогноз одного известного и уважаемого старца, а что будет в действительности, мы сможем узнать спустя время», — сообщает «Желтуха».

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