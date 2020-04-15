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Православный старец из Мордовии Иероним Санаксарский предсказал третью мировую войну, участниками которой станут Китай, США и некоторые страны Европы. Россию же глобальный конфликт практически не затронет, более того, после его окончания она станет главной мировой державой.

По пророчеству старца, в образовавшуюся Русскую Империю войдут территории, расположенные в Северной Америке, Азии и Европе. Иероним полагал, что к новой империи присоединятся также Болгария, Греция, Италия и Словакия, сообщает издание Argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, православный старец с Афона Паисий Святогорец предсказал, что после распада СССР и завершения «периода испытаний», связанных с крахом этого государства, в России возродится монархия. Новый царь, согласно пророчеству старца, будет выбран всем народом, а в период его правления «страна воспрянет духом».

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