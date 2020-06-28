Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook.

«Мы приостановим размещение рекламы во всех социальных сетях, при этом мы продолжаем внутренние обсуждения, обсуждения с нашими медиапартнерами и правозащитными организациями с целью прекращения распространения ненавистнических высказываний», — говорится в сообщении на сайте компании.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация «Антидиффамационная лига США» (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования такого контента. После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever сообщили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них и в других соцсетях.

Агентство Блумберг сообщило в субботу, что из-за бойкота рекламы в социальных сетях корпорации глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов. Цукерберг ранее заявил, что компания внесет изменения в свою политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.