Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена закрыта с 22 февраля на полтора года для замены эскалаторов, сообщается на сайте перевозчика.
Станция не будет функционировать до июня 2021 года.
В ходе работ будут заменены три эскалаторных комплекса, установленных при открытии станции в 1953 году, а также проведен ремонт вестибюля.
Для проезда в район закрытого участка пассажиры могут пользоваться станцией «Смоленская» Филевской линии, которую обеспечат мобильными кассами, уточняет «Газета.ру».
3 февраля кассы северного вестибюля станции «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрыли на ремонт. Ремонтные работы продлятся до конца марта.