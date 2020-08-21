Когда в жизни происходит что-то нехорошее, некоторые жители России сразу же бегут за помощью к «потусторонним силам» и обращаются к «магам», колдунам и экстрасенсам. О том, как обстоят дела на этом рынке услуг, рассказал парапсихолог Сергей Ланг и социальный антрополог Никита Петров. Они также объяснили, стоит ли каждого, кто представляется колдуном, записывать в мошенники.

От обращений к гадалкам и другим трудящимся в этой сфере лицам не раз предостерегали не только учёные, но и церковь, однако спрос на их услуги остаётся неизменным. Это подтверждают и опросы, согласно которым, каждый третий россиянин верит в колдовство и порчу и платить за их «снятие» При этом Ланг отмечает, что жуликов на этом рынке хватает, но они долго там не задерживаются.

«Мошенники преследуют простые цели: быстро обобрать 5-7 человек, взять с них какие-то суммы и испариться. Специалисты, которые работают годами, десятилетиями, дорожат репутацией, поэтому всегда востребованы. Конечно, бывают такие ситуации, когда не помогло. Ну, бывает. Но это во всех сферах бывает: врач может не увидеть, адвокат сделать ошибку и т. д. Парапсихологи тоже помогают не всегда — это нормально», — сказал Ланг в эфире радио Sputnik.

Парапсихолог также посоветовал обращаться к людям с хорошей репутацией на этом поприще, чтобы случайно не попасть в руки мошенникам. Он подчеркнул, что в этом случае речь идёт о людях, которые сами верят в наличие сверхспособностей у кого-то.

По мнению кандидата филологических наук, фольклориста и социального антрополога и доцента Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Никиты Петрова, люди обращаются за помощью к сверхъестественным силам, когда им в жизни приходится сталкиваться с трудностями. Это связано со стремлением как-то отстроить сложную реальность вокруг и наладить её под себя.

«Но если мы не можем воздействовать на неё сами с помощью простых решений, то мы начинаем обращаться к каким-то, скажем так, посредникам. Кто-то начинает чаще ходить в церковь, а кто-то обращается к колдунам. Чем больше спрос, тем больше он рождает предложений», — пояснил Петров.

Однако, продолжил учёный, человек в любом случае вычленяет из происходящего вокруг него вещи, отвечающие своим устремлениям, а тяга к колдовству и волшебству всегда возникает у тех, кто не уверен и не рассчитывает на себя.

В конце июля магический обряд провели над депутатом Виталием Милоновым после того, как он призвал запретить деятельность магов и экстрасенсов. Ворожея Анастасия «заговорила» депутата от плохих мыслей и болезней.

Как писал NEWS.ru, ранее политолог Сергей Михеев объяснил, что людям проще поверить в различные предсказания, чем работать на собой. Именно поэтому в мире популярны всевозможные пророчества, подобные тому, которое сделал юный астролог из Индии Абигья Ананд, который, как считается, в 2019 году предвидел пандемию коронавируса.