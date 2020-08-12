Со стыковкой через Стамбул российские путешественники теперь могут улететь в Египет, Кению и Черногорию, сообщает АТОР.

На сегодняшний день, Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских туристов – Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

Турецкие авиалинии заявили о вылетах в августе более чем по 100 зарубежным направлениям, среди которых есть и те, куда разрешен въезд российским туристам.

Например, в Танзанию турецкий перевозчик заявил три рейса в неделю, а в Швейцарию – 14 рейсов. Впрочем, у россиян будет возможность полететь в Швейцарию с середины августа и прямыми рейсами.

Со стыковкой в Стамбуле самостоятельно можно добраться и до Египта – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх несколько раз в неделю летает турецкий низкобюджетный авиаперевозчик. В расписании стоят десять рейсов в Каир и четыре – в Александрию.

Также в графике аэропорта Стамбула еженедельно – четыре вылета — в Загреб, три рейса в Найроби (Кения) и пять вылетов в Подгорицу (Черногория).

По данным экспертов, чаще всего через Стамбул туристы самостоятельно покупают билеты на Мальдивы: в этом случае при вылете из Москвы их ждут две стыковки – в Стамбуле и Дохе.

В основном организованные туристы летят в Стамбул ради отдыха в Турции. Так, в бронированиях на вылетах в Стамбул у одного крупного туроператора лидируют поездки с отдыхом в Стамбуле или на турецких курортах Средиземного и Эгейского морей.

Как отмечают эксперты, туристов не смущают высокие цены на авиаперевозку. Так, на ближайшие даты билет до Стамбула и обратно может обойтись в 50 тысяч рублей и выше. Однако россияне готовы лететь в Турцию и по таким ценам.