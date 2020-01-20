Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывающий наказание за взятку, получил в колонии прозвище «батя экономики». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Рамблер» писал, что ранее суд признал экс-главу министерства экономического развития виновным в получении взятки в два миллиона долларов и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

По данным Telegram-канала, Улюкаев ведет экономический кружок, который посещают несколько десятков заключенных. Между собой они называют экс-министра «батей экономики».

Алексей Улюкаев провел уже несколько лет в колонии Тверской области, где работает в библиотеке. Несмотря на то, что по документам бывший чиновник значится подсобным рабочим, он выполняет все обязанности библиотекаря — выдает книги, подшивает старые экземпляры, ведет учет, отмечает Baza.

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