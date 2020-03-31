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Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, выздоравливает, сообщает Telegram-канал Mash. Недавно певцу перестали проводить кислородную терапию.

24 марта 78-летний Лев Лещенко и его 66-летняя жена были госпитализированы в больницу в Коммунарке после того, как почувствовали недомогание по возвращению с гастролей в США и Канаде. Позже оказалось, что артист болен коронавирусом. Mash отмечает, что супруга артиста также сдала положительный тест на COVID-19.

По словам автора сообщения, в настоящее время пара лежит в одной палате. Лев Валерьянович идет на поправку: недавно ему отменили кислородную терапию, однако врачи продолжают давать ему жаропонижающие лекарства и регулярно мерять температуру, поскольку состояние артиста до сих пор оценивается как «средней степени тяжести.

Ранее, как сообщал „Рамблер“, об улучшении самочувствия Лещенко СМИ заявил его друг юморист Владимир Винокур. Он заявил, что певец чувствует намного лучше, однако дату возможной выписки артиста назвать затруднился.

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