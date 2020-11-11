Почти половина работающих жителей России планирует искать новую работу в 2021 году, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«43% жителей России планируют смену работы в 2021 году, а 21% участников исследования отметили, что хотят устроиться на подработку (множественный выбор)», — сообщается в отчете, составленном на основе собеседования более 5 тысяч респондентов в ноябре.

Кроме того, 18% респондентов указали, что в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, а 14% запланировали крупную покупку — квартиру или автомобиль. 11% жителей России в 2021 году собираются совершить путешествие, о котором давно мечтали.

Девять процентов участников исследования надеются найти новое хобби, 6% — изучить иностранный язык, и также 6% — сесть на диету. 2% опрошенных указали, что в следующем году планируют завести домашнее животное. 9% жителей России в варианте «Другое» отмечали, что в следующем году планируют закрыть кредиты и ипотеки, завершить строительство дачи или ремонт в квартире, а также избавиться от вредных привычек.

Также 58% россиян ожидают, что 2021 год будет для них тяжелым. Остальные не ждут особых трудностей.