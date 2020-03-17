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Диетолог Светлана Титова объяснила корреспондентам издания «Доктор Питер», почему перед лицом масштабной угрозы жители России активно запасаются гречневой крупой.

По словам эксперта, дело не только в возможности ее длительного хранения, но в первую очередь в пользе ее употребления для организма.

Специалист пояснила, что гречку можно хранить в закрытой упаковке 15-20 месяцев, в открытой — около 4 месяцев. В этот срок цельнозерновая крупа сохраняет свои полезные вещества: 8 незаменимых аминокислот.

Титова подчеркнула, что гречу можно употреблять с любыми продуктами, поскольку она совместима в процессе пищеварения с мясом, рыбой, овощами и соусами. Некоторые кулинары используют ее и в десертах, предварительно перемолов в муку.

При этом гречка не имеет противопоказаний к употреблению, кроме индивидуальной непереносимости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в США угроза распространения коронавируса привела к значительному всплеску продаж оружия в стране. Жители страны чаще всего приобретают пистолеты и дробовики, чтобы защитить семьи от распространяющейся паники.

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