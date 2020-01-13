Большинство россиян (63%), принявших участие в опросе, ожидают, что наступивший год будет лучше предыдущего. Об этом сообщает Левада-центр.

По данным социологов, еще 65% респондентов предполагают, что этот год пройдет для них и их семей спокойно, что стало рекордным показателем с 2013 года.

По сравнению с 2019 годом снизилось и количество россиян, считающих, что новый год будет напряженным для политической жизни в стране — с 63% до 55%, а также для экономики с 65% до 57%.

Также опрошенные стали меньше ждать вооруженных конфликтов с соседними странами (23% вместо 34% в 2019 году) и войны с США или НАТО (14% вместо 19% в 2019 году).

Опрос проводился 12-18 декабря 2019 года в 137 населенных пунктах. В нем приняли участие 1608 человек, отмечается в сообщении на сайте Левада-центра.

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