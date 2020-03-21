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В министерстве здравоохранения Ставропольского края рассказали о состоянии главного инфекциониста региона Ирины Санниковой, нарушившей карантин после поездки в Испанию.

По словам пресс-секретаря ведомства Ирины Кучуковой, пациентка находится в стабильном состоянии.

«Ей не требуется дополнительное жизнеобеспечение, дыхательные аппараты — она самостоятельно дышит, идет на поправку», — цитирует Кучукову «Пятый канал».

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Она также отметила, что диагноз Санниковой еще не подтвержден и в ведомстве ждут официальное заключение из лаборатории в Новосибирске.

Ранее РБК сообщил, что правоохранительные органы проводят проверку в связи с нарушением карантина главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Ириной Санниковой. Женщина скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу, в том числе читать лекции студентам.

Позже Санникову госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, по всему миру заразились более 230 тысяч человек, больше всего в Европе. Почти десять тысяч из них умерли.

В России, по последним данным, зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом, 12 человек уже вылечились.

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