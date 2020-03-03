Состояние вернувшегося из Италии Давида Берова, которого назвали «первым россиянином с коронавирусом в Москве», оценивается как удовлетворительное. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Этот пациент чувствует себя удовлетворительно, все контактные лица, которые выявлены, под наблюдением находятся, обстановка абсолютно спокойная», — сказал он.

Ранее стало известно, что пациентов с симптомами ОРВИ, которые прилетели в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса, будут помещать в медицинский центр в московском районе Коммунарка. По словам заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой, центр «полностью готов к приему таких больных».

1 марта стало известно, что Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. Беров заявил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

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