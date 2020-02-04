Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с новым типом коронавирусом, идет на поправку. Об этом 4 февраля рассказала зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

По ее словам, жена и дочь пациента, у которых также были подозрения на коронавирус, не заболели, но находятся под наблюдением.

«Он идет на поправку, <…> заболевание протекает в легкой форме, тем не менее в медучреждении предприняты дополнительные меры безопасности», — цитирует Ванчикову ТАСС.

Она добавила, что так как заболевание совершенно новое, его диагностика занимает время и требует повторных анализов.

Гражданин КНР в Забайкалье был госпитализирован 31 января. Тогда же в Тюменской области зарегистрировали еще одного заболевшего коронавирусом. В больницу была доставлена студентка из КНР. Она находится в стабильном состоянии и «чувствует себя отлично».

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV была выявлена в китайском городе Ухань в конце декабря. Заболевание уже распространилось в 23 странах, среди которых США, Франция, Германия, Южная Корея.

К 4 февраля о общее число заразившихся коронавирусом в КНР составило 20 438 человек, 425 скончались, 632 выписаны из больниц. Уровень смертности от заболевания составил порядка 2,1%.

Накануне китайский эксперт рассказал, как распространяется вирус, и назвал способы избежать заражения.