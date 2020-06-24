Найденных на северо-востоке столицы младенцев можно считать условно здоровыми. Об этом заявил главный педиатр департамента здравоохранения города Москвы Исмаил Османов, пишет «Интерфакс».

«Никаких видимых повреждений нет, признаков насилия тоже нет», — поделился подробностями врач. Во время первичного осмотра медики пришли к заключению, что четверо из пяти детей выглядят здоровыми, у одного ребенка выявлен слобовыраженный конъюктивит и легкая желтуха, что в целом является нормой для новорожденных.

Более подробные данные врачи получат после полной диагностики, дальнейшую судьбу малышей решат органы опеки.

23 июня в одной из квартир на северо-востоке Москвы обнаружили пять младенцев, самым старшим примерно 3-4 месяца, самый младший родился всего несколько дней назад. С детьми находились няня-гражданка Китайской Народной Республики (КНР) и еще одна женщина, которая, предположительно, является суррогатной матерью одного из младенцев. В ходе обыска были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.

Согласно предварительной информации, отец у суррогатных малышей один, матери — разные. Детей не успели вывезти на территорию Китая из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК РФ о торговле людьми.