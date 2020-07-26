Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен пока остается в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра Луны Полину Толмачеву.

Она пояснила в комментарии агентству, что Кондулайнен в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что актрису госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. По данным СМИ, вечером 24 июля Кондулайнен доставили в одну из клиник Москвы. Утверждалось, что актрисе стало плохо во время ужина в столичном ресторане в Парке Горького.

СПРАВКА «ВМ»

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Обучалась в ЛГИТМиК. На ее счету роли более чем в 40 фильмах и сериалах. Звание заслуженной артистки РФ она получила в 2002 году.