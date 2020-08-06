В Среднеуральском женском монастыре Спорительница хлебов, который был захвачен опальным священником Сергием (Романовым), умерла 15-летняя девочка. Об этом стало известно со слов источника в правоохранительных органах, передает агентство URA.RU.

Собеседник агентства рассказал, что, по предварительным данным, девочка проживала на территории монастыря. На место выехала оперативная группа.

Соратник Сергия, представитель обители Всеволод Могучев в разговоре с агентством заявил, что у него нет информации о смерти ребенка. По его словам, если бы информация соответствовала действительности, он бы уже знал о произошедшем.

В июле Церковный суд лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. 24 числа это решение утвердил патриарх Кирилл. Сергий отказался покидать обитель несмотря на решение патриарха.

7 июля суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»), а 20 июля его признали виновным в нарушении статьи 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и оштрафован на 18 тысяч рублей. Он не явился ни на одно заседание. Сергий выпускал ролики, на которых заявлял о создании «электронного концлагеря сатаны», отрицал существование коронавируса и осуждал закрытие храмов во время пандемии.