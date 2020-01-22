Замдиректора школы № 7 города Лобни Ольга Якушева сообщила, чем увлекался в детстве премьер-министр России Михаил Мишустин и какие оценки у него были в итоговом аттестате. Такими подробностями она поделилась с журналистами «РИА Новости» в среду, 22 января.

«Одна из любимых учительниц — это Лариса Анатольевна Барашева, учитель русского и литературы. И Лидия Никандровна, преподававшая математику, алгебру и геометрию. И Нина Терентьевна Гусак, физика», — заявила Якушева.

Она отметила, что единственная четверка у Мишустина была по химии. По остальным предметам новый премьер был отличником.

По словам Якушевой, несмотря на четверку, Мишустин тесно общается с учителем химии Светланой Федоровой.

Кроме того, она упомянула и о школьных увлечениях Мишустина. «Он был на два года старше. Но все в школе общаются, так что мы были знакомы, конечно же. У нас в классе тоже была компания, с которой мы во всем участвовали. Вот и пересекались. В КВН точно принимал участие в школьных», — сказала Якушева.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Перед этим в Госдуме прошло голосование по вопросу его назначения, кандидатуру поддержали 383 депутата, 41 воздержался. Проголосовавших против не было.

В тот же день Мишустин выступил перед депутатами на пленарном заседании, рассказав о приоритетах своей работы в случае избрания на должность главы правительства.