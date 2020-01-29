Наркотики, которые подложили журналисту Ивану Голунову, были похищены после операций по задержанию наркоторговцев. Об этом стало известно РЕН ТВ 29 января.

Как выяснилось, наркотические вещества были изъяты в ходе двух операций по поимке настоящих наркоторговцев, но позднее они пропали.

Осужденные за сбыт дали показания на задержанных по делу журналиста сотрудников полиции, отметив при этом, что правоохранители значительно занизили количество изъятого у них наркотика — вещество полицейские оставили для «раскрытия» несуществующих преступлений.

Ранее 29 января были задержаны пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы — Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и экс-начальник отделения Игорь Ляховец. По данным Следственного комитета (СК), именно они подложили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова.

По словам источника «Известий», задержанным инкриминируются преступления по трем статьям УК РФ — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»). Свою вину они не признали.

В ближайшее время экс-полицейским предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать об избрании для них меры пресечения в суде.

14 января, Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий, а за день до этого стало известно и возбуждении соответствующего уголовного дела.

Журналист был задержан в июне в Москве. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, свою вину журналист полностью отрицал. Позднее в том же месяце глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом. Также были уволены со службы начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.