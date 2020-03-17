Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур договорились о продаже 100% акций АС «БНМ», которое выпускает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, издателю Константину Зятькову и директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Об этом «Ведомости» сообщили во вторник, 17 марта.

Кудрявцев и Воронов отказались уточнять финансовые детали сделки. По словам последнего, условия соглашения показались ему и другим экс-владельцам «Ведомостей» нормальными. В совместном заявлении они добавили, что цена актива были определена с учетом всех рыночных параметров.

Переход активов начнется уже в среду, 18 марта. Полностью сделка должна завершиться в течение одного-двух месяцев. «Мы покупаем этот актив на паритетных началах», ― подчеркнул Зятьков. По словам Голубовича, уже согласован базовый набор условий сделки, но финального решения по покупке издания еще нет.

6 февраля Демьян Кудрявцев заявил, что владельцем газеты «Ведомости» является семья Владимира Воронова.

Газета «Ведомости» начала выходить в 1999 году. Ее издателями выступали российской-финский издательский дом Sanoma, британская FT Group, а также американскася Dow Jones & Co. В 2015 году «Ведомости» перешли к Демьяну Кудрявцеву, Владимиру Воронову и Мартину Помпадуру.

Константин Зятьков с 2009 года возглавляет холдинг «Версия» и руководит еженедельной газетой «Наша версия».