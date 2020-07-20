«Экспресс-газета» сообщила, что актер Константин Хабенский выступил против руководителя МХТ имени Чехова Сергея Женовача. По данным газеты, их «столкновение» произошло 10 июля на сборе труппы.

Как писал «Рамблер», художественным руководителем МХТ после смерти Олега Табакова назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача.

По мнению театроведа Алины Поляковой, Хабенский «давно метит» на место руководителя театра, а на сборе 10 июля раскритиковал Женовача, обвинив в работе без планов и кассовых премьер.

«Заявил: «Наш театр — лайнер, который мчится вперед на 300 километров. А с вами он стал старой машиной, которая тащится со скоростью 30 километров в час», — сказала Полякова.

По ее словам, Хабенского поддержала и вдова Сергея Юрского Наталья Тенякова, сказавшая, что Женовач не любит этот театр.