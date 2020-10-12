Актер Михаил Ефремов увлекся настольным теннисом. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.

В настоящее время Ефремов находится в следственном изоляторе №5 в Москве. Сегодня правозащитник Иван Мельников рассказал, что актер играет со своими сокамерниками в пинг-понг и даже попросил родственников передать ему ракетки.

Спортивный зал — это переделанная камера СИЗО. Там стоит стол для пинг-понга, гантели, штанги, специальные банкетки и беговая дорожка. Ефремов может играть в настольный теннис исключительно со своими сокамерниками, так как каждую камеру выводят в зал по очереди.

Помимо игры в пинг-понг, актер отвечает на письма поклонников. Их ему, по словам Мельникова, приходят тысячи. Ефремов старается ответить на каждое.