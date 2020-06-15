Водитель сервиса «Яндекс.Такси» не имеет к перестрелке на Ленинском проспекте в Москве никакого отношения. В настоящее время его опрашивают органы правопорядка как свидетеля, рассказали в понедельник, 15 июня, в пресс-службе сервиса.

Как отметили в службе, таксиста остановили для проверки документов, но в этот момент случайный прохожий начал стрельбу. Допрос водителя такси проводят полицейские, уточняет «РИА Новости».

В результате стрельбы на Ленинском проспекте двое полицейских получили ранения. Стрелявшего задержали. Один из пострадавших сотрудников МВД находится в тяжелом состоянии.

На место инцидента выехал руководитель Главного Следственного управления Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов. По последним данным, нападавший стрелял из травматического оружия, переделанного в боевое.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).