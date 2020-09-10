Неконтролируемым источником Covid-19 являются граждане, болеющие короновирусом без каких-либо симптомов.

Об этом рассказал российский ученый-вирусолог Виктор Зуев, напомнивший нашим соотечественникам, что люди, у которых болезнь протекает без признаков инфекции являются наиболее коварными распространителями коронавируса, ведь встречу с ними просто невозможно предугадать.

«Сейчас главная опасность происходит от тех бессимптомников, у которых положительный тест. Они — неконтролируемые источники заражения», — передает «Федеральное агентство новостей» слова эксперта.

Зуев призвал россиян к соблюдению масочного режима. Саму же эпидемию коронавируса медик надеется одолеть с помощью вакцинации населения, уточняет Infox.ru.