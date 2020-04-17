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Актриса Серафима Холина, получившая всенародную известность после фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», страдает болезнью Альцгеймера. Об этом изданию «СтарХит» рассказала дочь артистки Людмила.

«Ей 97 лет. Она практически ничего не видит, да и с головой уже проблемы — страдает от болезни Альцгеймера», — рассказала она.

По словам дочери, Серафима Холина живет вместе с ней, из дома не выходит, любит смотреть телевизор, особенно новости.

Серафима Холина сыграла в «Бриллиантовой руке» ведущую показа мод. Именно она произнесла с экрана ставшую легендарной фразу о брюках, которые превращаются в элегантные шорты.

Позже артистка в основном занималась озвучиванием фильмов: ее голосом говорили Софи Лорен и Моника Витти. Последнее интервью Холина дала в возрасте 90 лет.

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