Наследство художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек оценили в 50 млн рублей.

Как пишет «Комсомольская правда», задекларированный доход Галины Волчек за 2018 год составил 15 млн 897 тысяч рублей. В ее собственности находился автомобиль Lexus LS500 стоимостью от 5 млн рублей и квартира в центре столицы площадью 75 кв. м, оцениваемая в 30 млн рублей.

Опубликовано видео церемонии прощания с Галиной Волчек

Кроме того, у Галины Волчек был участок в коттеджном поселке в Одинцовском районе Подмосковья. Он оценивается в 5 млн рублей, а дом на его территории — в 10 млн рублей.

Когда-то артистка рассказывала в интервью, что этот участок ей подарил знакомый предприниматель. Он знал, что из-за проблем с легкими врачи советуют ей жить за городом. Тогда коттеджный поселок только начинал застраиваться, и на участках стояли маленькие домики-сарайчики.

Позже сын Волчек Денис Евстигнеев построил на участке дом, в котором учел все привычки и вкусы матери.

«Я очень боялась, что строение будет двухэтажным: не люблю я этого. Так он и получился в один этаж, очень уютный, но вместе с тем просторный. И вокруг него нет никаких новомодных ландшафтных наворотов, зато есть лес, дикая девственная природа…», — рассказывала Галина Волчек.

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. 23 декабря она была госпитализирована с двусторонней пневмонией. Причиной смерти стал отек головного мозга и отек легких.

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