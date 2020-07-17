Проблемы с работой и выплатой зарплат в отношении мигрантов могут привести к их масштабному оттоку из России, заявил «Говорит Москва» президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов.

Он пожаловался, что российское государство в данном направлении ничего не делает. Миллионы мигрантов не могут получить зарплат. Российская экономика получает миллиарды, используя их труд, а правящие режимы в Таджикистане и Узбекистане думают только о том, как «набивать карманы», но не о людях, подчеркнул Баратов.

Мигранты начинают понимать, что им не имеет смысла приезжать в Россию, чтобы зарабатывать. Те же крохи они могут получить и дома, никуда не уезжая. В Узбекистане никто не умирает с голоду, но люди ехали в Россию, чтобы заработать на свадьбу, на машину, на дом. «Сейчас уже люди обозлились, они жёстче стали, раньше они тихо роптали. В конце концов, будет отток трудовых мигрантов», — добавил представитель диаспоры.