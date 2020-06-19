СМИ сообщили о том, кто находился в машине актера Михаила Ефремова, когда он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В сообщении говорится, что помимо Ефремова в машине находилось более трех человек и все они с места аварии ушли.

48-летний российский музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил в интервью politexpert.net, что именно он находился в машине Ефремова в тот злополучный момент. При этом Барецкий заявил, что там был еще один человек, имени которого он назвать не может, так как это очень известное лицо и шоумен боится последствий.

По его словам в общей сложности в машине Ефремова помимо его самого было более четырех человек и все они после аварии сразу ушли.

Барецкий также признался, что и сам находился в состоянии сильного опьянения и даже не осознал сразу, что произошло ДТП. Шоумен подумал, что машина свалилась в канаву. Но затем, когда он все узнал из СМИ, то испугался.

Обновление. Дальше история стала развиваться так: адвокат Ефремова в разговоре с нами категорически опроверг нахождение в машине актера в момент ДТП кого-то еще. Более того — сам Стас Барецкий взял свои слова обратно, заявив нашему журналисту, что его слова, якобы переврали СМИ. Однако, по словам Барецкого, день ДТП он выпивал с Ефремовым в баре.