Соблюдение масочного режима и гигиены спасает от рисков

Многие люди не подвержены риску заболеть тяжёлой формой коронавируса. Об этом рассказал научный руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев, передаёт «Парламентская газета».

По словам эксперта, тяжёлая форма грозит людям, имеющим хронические заболевания либо нарушения в системе кровообращения. Остальным практически ничего не грозит, если они будут носить маски и соблюдать нормы гигиены.

Зверев сказал, что болеющие в лёгкой форме менее опасны для общества. Доза заражения очень важна.

Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось до рекордных 21 983, всего за время пандемии в России подтвердили 1 880 551 больного.