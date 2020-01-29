Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков, сможет оказаться дома уже вечером 30 января. Об этом рассказал журналистам ее адвокат Алексей Добрынин, передает «5 Канал».

Путин помиловал Иссахар

Ранее в среду, как сообщал «Рамблер», российский президент Владимир Путин подписал прошении о помиловании Наамы Иссахар.

Адвокат отметил, что указ президента вступает в силу с момента опубликования, но «ворота колонии уже закрыты».

Он выразил надежду, что завтра Наама уже будет отмечать свое освобождение в кругу семьи.

По словам Добрынина, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил желание лично забрать Иссахар из России и сопроводить на родину.

«Господин Нетаньяху хочет забрать ее лично», — цитирует адвоката ТАСС.

Он не уточнил, приедет ли Нетаньяху в подмосковную колонию, однако сообщил, что она улетит из России на самолете премьер-министра.

Напомним, Нааму Иссахар задержали в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, она направлялась из Дели в Тель-Авив. В ее сумке обнаружили 9 граммов гашиша. В октябре Химкинский суд Подмосковья приговорил девушку к 7,5 годам колонии.

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