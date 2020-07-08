Летом возобновления зарубежного туризма можно не ждать.

Популярные туристические направления за границей откроются для россиян только к концу сентября, сообщает «Интерфакс».

«Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями до конца июля, 99% нет. Август сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный, — это то, что в конце сентября, в октябре», — заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Речь в этом случае идет о самых популярных направлениях у россиян — странах Средиземноморья, включая Турцию.

«Хотя у нас есть Азия, Таиланд, Вьетнам, у нас есть Арабские Эмираты, Израиль, на который тоже все рассчитывали, но пока прогнозы здесь непонятные. Пессимистичный прогноз — это декабрь», — добавила Ломидзе.