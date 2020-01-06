СПОРТ

Стало известно, когда Алина Загитова приступит к интенсивным тренировкам

23:54 06/01/2020

Российская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки со своим тренерским штабом после окончания ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств. В декабре 17-летняя спортсменка сообщила о приостановлении соревновательной карьеры, передает ТАСС.

«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января – она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», – рассказали представители шоу, в котором принимает участие молодая спортсменка. Напомним, что Загитова не выступила на чемпионате России в Красноярске, который являлся отборочным турниром к чемпионату Европы.

Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе. Алина олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Ко всему прочему, на счету фигуристки золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.



