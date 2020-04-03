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Пандемия коронавируса неминуемо изменит рынок труда во многих странах.

Уже сейчас без работы оказались продавцы непродовольственных товаров, сотрудники предприятий общепита, представители сферы туризма и развлечений.

Как рассказал «Российской газете» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, на рынке труда есть ряд профессий, которых кризис коснется в минимальной степени. Эксперт считает, что, в первую очередь, это специальности, связанные с математикой.

«Наука и инженерия, статистика и программирование. Освоившим эту специальность дорога открыта во многих сферах деятельности. Хорошее знание этого предмета повышает конкурентоспособность на рынке труда, » — приводит газета слова Сафонова.

Также профессор отметил, что без работы не останутся врачи, учителя, представители таких сфер, как биотехнология, фармацевтика, биоинженерия, инженерия медицинских приборов.

В список востребованных профессий, по мнению Сафонова, войдут аналитики — специалисты, работающие с массивами данных и помогающие выстраивать стратегию функционирования компаний, органов власти — и психологи, которые помогут людям выходить как из личных, так и глобальных кризисов.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На 3 апреля в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 1 миллиона случаев заражения. По данным оперативного штаба, в России официально известно о 4 149 случаях заражения.

2 апреля президент России выступил со вторым обращением к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Владимир Путин продлил нерабочий режим в стране до 30 апреля.

К слову, недавно стало известно, что в России родился первый ребенок с COVID-19.

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