Три базовые эмоции формируют «синдром стервозного лица». Как их распознать и что это говорит о человеке, рассказала в интервью радио Sputnik психолог, физиогномист, профайлер Светлана Филатова.

Каждый человек в процессе жизни накачивает те мимические мышцы на лице, которые больше всего использует, рассказала Светлана Филатова. В интервью радио Sputnik физиогномист объяснила, как понять, что у вас «синдром стервозного лица». Суть синдрома заключается в том, что в расслабленном состоянии человек выглядит злобно, испытывает отвращение или презрение, хотя на самом деле никаких отрицательных эмоций у него нет.

«Что касается «стервозного лица», здесь чаще всего задействуются мышцы, которые включаются при эмоциях презрения, отвращения, злости, каких-то еще попутных эмоций. В чем отличие такого лица — это напряженное нижнее веко, не улыбающиеся глаза, чаще всего поджатые губы, как когда человек злится, сведенные брови. У некоторых людей может быть реакция, как при эмоции отвращения, когда приподнимается верхняя губа», — рассказала радио Sputnik физиогномист.

Но не стоит торопиться с выводами о человеке. Не всегда «синдром стервозного лица» действительно говорит о презрении или недружелюбности, отметила Светлана Филатова.

«Это может быть признаком плохого зрения. Или если человек живет там, где много солнца и не пользуется солнцезащитными очками. Эмоцию отвращения человек может включать при настороженности или когда внимательно рассматривает какие-то детали», — сказала физиогномист.

Свое лицо можно сделать более дружелюбным и расслабленным.