Аналитическая служба Рамблера выяснила мнение россиян относительно того, смогут ли медицинские учреждения России справиться с коронавирусом в случае проникновения эпидемии в страну.

67% опрошенных усомнились в этом, поскольку считают, что за границей помощь оказывается на высоком уровне, чему российским медицинским учреждениям следует поучиться.

20% респондентов считают, что Россия сможет побороть коронавирус, если с ним столкнется. По их мнению, это сделать будет не так проблематично.

13% россиян сочли данный вопрос спорным, поэтому затруднились на него ответить.

Всего в опросе приняли участие 7770 человек.

В Китае зарегистрирован резкий скачок числа людей, зараженных новым коронавирусом. По сведениям информационного портала "Ванъи", ссылающегося на данные региональных властей, количество инфицированных за сутки увеличилось более чем на 15 тыс. и достигло 59,8 тыс. человек.

Власти объясняют этот факт применением новой методики диагностирования, которая позволяет быстрее и точнее выявлять зараженных.

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