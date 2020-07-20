со ссылкой на заявление российского МИД.

Как подчеркнули в ведомстве, пока пираты не выдвигали каких-либо требований для освобождения заложников.

«По информации посольств России в Абудже и Котону, 17 июля в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах совершено нападение на танкер Curacao Trader. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. В их числе – семь россиян», – добавили дипломаты.

Отмечается, что оператором танкера является греческая компания Alison Management Corp, порт приписки – город Монровия (Либерия).

По сведениям портала Dryad Global, специализирующегося на оценке рисков морских перевозок и их безопасности, ранее 17 июля на другое судно возле берегов Нигерии также поднялись восемь вооруженных людей, а среди захваченных моряков, помимо россиян, были также граждане Украины.

Днем в понедельник радио Sputnik сообщило, что пираты захватили танкер с россиянами у берегов Африки.

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