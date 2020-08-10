Местонахождение задержанного в Минске российского журналиста Семена Пегова установлено, он находится в центре изоляции правонарушителей в Минске, сообщил Mpravda.com пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

«Как нам стало известно, Пегов в настоящее время находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Он есть в списке задержанных», — сказал пресс-секретарь.

В понедельник Sputnik Беларусь сообщил о задержании своего корреспондента Евгения Олейника. По данным агентства, его избили после ночных беспорядков в Минске. Позже Олейник сообщил Mpravda.com, что его освободили, и рассказал подробности его избиения силовиками. Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила Mpravda.com о том, что журналистов издания избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега из «Медузы». Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов, сообщил Mpravda.com глава СЖР Владимир Соловьев, уточнив, что подобные действия в любом случае неприемлемы.

RT ранее сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. Ранее во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly: «они не выходят на связь уже сутки», отметил телеканал. Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обратилась к властям Белоруссии и лично президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что «задерживать — еще и так жестко — журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права».

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.