Некоторые пациенты, выздоровевшие после заражения коронавирусом, жалуются на выпадение зубов и болезни дёсен. Многие люди столкнулись с подобными проблемами впервые.

Об этом сообщает Huffington Post. Издание отмечает, что проблемы с зубами может вызывать повреждение коронавирусом сосудов. Такое мнение высказал биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли. Он пояснил, что COVID-19 воздействует на кровеносные сосуды, а это может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.

Прямое воздействие коронавируса на полость рта подтвердил директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена. По его словам, COVID-19 воздействует на рецепторы ACE2, которые также находятся и в ротовой полости.

Чоэ-Пена подчеркнул, что в любом случае сделать выводы о связи между коронавирусом и болезнями зубов можно будет только после дополнительных исследований.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иммунная система человека, перенёсшего COVID-19, становится ослабленной, и это чревато постоянными заболеваниями. Об этом рассказал вирусолог Александр Чепурнов. Он пояснил, у пациентов после формального выздоровления отмечается значительный дисбаланс выработки цитокинов, которые регулируют межклеточные и межсистемные взаимодействия в организме.