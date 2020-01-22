Россияне в 2019 году чаще всего искали на площадке для размещения объявлений "Авито" квартиры, велосипеды и дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Аналитики "Авито" проанализировали запросы пользователей по итогам прошлого года, введенные в поисковой панели, и сравнили их с запросами в 2018 году.

«Квартира в очередной раз стала самым популярным поисковым запросом. Также в прошлом году россияне активно искали дома», — сказали в компании. Годом ранее дома находились лишь на шестом месте.

Однако популярнее домов в рейтинге запросов в прошлом году были велосипеды — они заняли второе место, как и в 2018 году. "Пользователи также больше интересовались обстановкой жилища, чем в 2018 году: на четвертом месте оказался запрос "диван", который поднялся в рейтинге на шесть позиций, а 12-е место заняли кровати, которые в прошлом году находились на 14-м", — отметили в сервисе. На пятом месте значится телефон.

В то же время несколько снизилась популярность техники для дома. Так, холодильники и телевизоры опустились в рейтинге на два пункта каждый, заняв шестое и десятое места соответственно. "Авито" отмечает и снижение интереса россиян к автомобилям.

«Позиция работы осталась неизменной — седьмое место. При этом из рейтинга выбыло связанное с поиском работы слово водитель, которое в прошлом году находилось на 12-м месте по числу запросов», — добавили в сервисе.

Видео дня. 13-летняя школьница забеременела от 4-классника