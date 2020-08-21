Классы в московских школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Россияне оценили уровень дистанционного обучения в РФ

Аналитики Рамблера провели исследование. Оно показало, что большинство россиян не очень высоко оценивают подобный формат обучения. Так, 74% опрошенных разочарованы в нем, а 14% признались, что стремиться пока еще есть к чему. 7% россиян не разбираются в данном вопросе. 5% россиян высоко оценили данный формат обучения в России.

«Оказалось, что в сфере технологий мы многого достигли», — подчеркнули они.

Россияне признались, видят ли «дистанционку» в качестве основного формата обучения

На вопрос: «Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок учился дистанционно все время?» — 51% россиян ответили: «Пока сложно сказать». 35% опрошенных не хотели бы, чтобы дистанционный формат обучения был основным в школах, поскольку, по их мнению, ребенку для развития необходимо живое общение. 14% россиян хотели бы перейти на данный формат учебы. Они заявили, что школа — это слишком большой стресс для ребенка.

Россияне рассказали о минусах дистанционного обучения

Аналитиками Рамблера было выявлено, какой, по мнению россиян, главный недостаток дистанционного образования. Чуть более половины опрошенных (54%) заявили, что, занимаясь онлайн, воспринимать информацию ребенку слишком проблематично. По их мнению, дистанционное обучение отличается от очного качеством образования (оно хуже). 14% россиян отметили плохую самоорганизацию. 10% заявили, что родителям тяжело все время находиться с детьми дома. И лишь 6% участников не нашли никаких минусов.

Стало известно, сколько россияне выдерживают на «дистанционке» с детьми

Как выяснилось, чем меньше срок данного формата обучения, тем лучше для многих родителей. Так, для 49% опрошенных предел — это месяц. Однако 22% респондентов готовы к тому, чтобы занятия в режиме онлайн были все время (весь учебный период). Для 13% участников предел — 2 месяца, для 6% — полгода, для 5% — 4 месяца, для 4% — год, для 1% — восемь месяцев.

В исследовании приняли участие 2036 человек.