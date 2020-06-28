Прославленная гимнастка Ляйсан Утяшева празднует юбилей — 35 лет. Заслуженный тренер России Ирина Винер-Усманова вспомнила, как впервые увидела одну из самых лучших своих учениц, с какими трудностями им обеим пришлось столкнуться и почему Ляйсан ушла из спорта.

В судьбе Ляйсан Утяшевой было немало трудностей, о которых сама гимнастка предпочитает не вспоминать. Сегодня Утяшева довольно известная спортсменка не только в России, но и в мире, счастливая жена юмориста Павла Воли и мама сына и дочери. Кажется, она добилась всего, о чем мечтала в детстве. Но какой ценой? Единственный человек, который знал Ляйсан до популярности и мирового успеха, безусловно, Ирина Александровна Винер-Усманова. Сильнейший тренер по художественной гимнастике впервые рассказала «» о первых шагах в большом спорте будущей звезды.

— Ирина Александровна, вспомните первую встречу с Ляйсан?

— Я впервые увидела Ляйсан в Японии, она выступала среди юниоров от российского клуба. Я просто поразилась красоте и таланту этой маленькой девочки! Помню этот день, как будто это было вчера.

— Что у Ляйсан получалось лучше чем у других гимнасток?

— Честно отвечу — все, абсолютно все. Она выразительная, гибкая, растянутая. Лясайн очень красивая, у нее от природы великолепная фигура. К сожалению, первое время она тренировалась не в сборной команде, естественно, что я не могла ее лично заниматься, успевала лишь консультировать, смотреть.

— Почему?

— Потому что у меня на руках была Алина Кабаева, да и вся сборная команда. Но мама Ляйсан, светлая память, настояла: «Нет, если Вы не будете ее лично тренировать, то мы начнём тренироваться в другом месте».

— Ляйсан перешла к Вам?

— Потом перешла ко мне. Но была немного «подпорчена», ведь ранее Ляйсан была самой лучшей, ее превозносили. У меня же ей пришлось работать очень-очень много, чтобы добиться того, чего бы она могла достичь и сделать намного раньше.

— Было ли негласное соперничество между Алиной Кабаевой и Ляйсан Утяшевой?

— Кабаева — непревзойдённый авторитет в художественной гимнастике. Она обладала всем, она с самого начала занималась у меня. Я сумела научить её всему: хореографию Алина знает на зубок, и движения, и сложные элементы, которые она выполняла на 100 процентов. Поэтому она — номер один! Она выиграла всё, что только можно. У Утяшевой случилась травма, это всем известно. Потом Ляйсан, к сожалению, неправильно лечили, операцию провели неверно — чистая ошибка врачей, которая и погубила ее карьеру.

— У Ляйсан были трудности переходного возраста?

— Бросьте, никаких проблем с ней никогда не было. Она всегда тренировалась долго и упорно. Она была лучшая, естественно, что получала больше всех похвалы, но и больше остальных замечаний, у неё были большие требования к себе. В какие то моменты Лясайн, конечно, сопротивлялась. Но все равно я бы ее довела, она бы стала Олимпийской чемпионкой… Если бы не ошибка врачей.

— Травма и неверное лечение загубили карьеру Ляйсан?

— Только это.

— Миф или правда, что Ляйсан со сломанными ногами выступала на соревнованиях?

— Она в гипсе продолжала тренироваться. Ходила в бассейн, подолгу плавала с этим гипсом, затем приходила в зал. Конечно, после такой тяжёлой операции ей все давалось крайне сложно. Ляйсан — герой.

— Ходили слухи, что ваши ученицы соблюдали жёсткую диету?

— Можно кушать все, но не переедать! Необходимо исключить фастфуд, жирную, сладкую, соленую пищу. Пирожки с мясом — это же смерть для любого организма. Сколько людей погибает от переедания, страшно подумать.

— Неужели ничего из сладкого?

— Только чёрный шоколад. Фрукты также в определённом количестве. Эти продукты всегда у моих спортсменок присутствовали в рационе.

— Вспомните последнее соревнование Ляйсан?

— Таких соревнований было много. Вроде, последнее, а потом Ляйсан снова и снова выступала. В конечном итоге она все же поняла, что это конец. Я не могла ей ничего сказать, потому что… Она моя любимая. Мне было тяжело ей было признаться, что она не восстановится до того уровня, который могла бы осилить. Поэтому я ей ничего не говорила, пока Ляйсан сама это не поняла.

— Сегодня Вы следите за жизнью Ляйсан?

— Безусловно! Она нашла себя на телевидении, она звезда! Ляйсан по-прежнему в блестящей спортивной форме, она ставит сама номера. Я слежу за ее судьбой, это же мой ребёнок, я бабушка ее детей (смеётся). Ляйсан мне как дочка, с ее мужем (Павлом Волей) я в прекрасных отношениях. Все у нас как в семье. На день рождения Ляйсан у нас как раз будут соревнования, впервые в истории онлайн среди сильнейших гимнасток. Я обязательно ее поздравлю в прямом эфире!