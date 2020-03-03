Аналитики сервиса «Авито» выяснили, что большинство российских женщин хочет получить в подарок на 8 марта ювелирные украшения, косметику и парфюмерию, сообщает РИА Новости. Примечательно, что мужчины зачастую предугадывают желания представительниц прекрасного пола.

По данным экспертов, проведших исследование среди более 3 тысяч жителей страны в возрасте от 18 лет, в этом году женщин планирует поздравлять 93% респондентов (в прошлом году было 90%).

В Международный женский день 41% опрошенных девушек мечтает получить в подарок ювелирное украшение, 40% не прочь заиметь новую косметику и парфюмерию. 31% согласны на подарочный сертификат, 23% — желают туристическую путевку, 16% — современный гаджет.

Желания женщин нередко совпадают с планами мужчин: так 43% респондентов заготовили в подарок косметику и парфюмерию, 26% — ювелирные украшения, 22% — подарочные сертификаты, 11% — бытовую технику, одежду или обувь, 10% — гаджет, 9% — посуду.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты перечислили подарки, которые можно преподнести автоледи. По словам опытных водителей, на 8 марта женщина, проводящая много времени за рулем будет рада получить новые «дворники», держатель для смартфона, коврики-непроливайки, годовую карту помощи на дороге или компрессор.

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