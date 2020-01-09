Самыми популярными именами в 2019 году среди новорожденных мальчиков стал Артем, а у девочек — София. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России в четверг, 9 января.

Также в список популярных мужских имен вошли Александр, Михаил, Максим и Иван, у девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

«Список редких мужских имен 2019 года возглавили Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. В аналогичном женском списке — Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива», — сказано в сообщении.

По данным Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), мальчиков рождается больше, чем девочек — 51,45%.

В ФНС отметили, что в количество браков, которые были заключены в 2019 году, почти вдвое превысило число разводов.

В 2018 году москвичи чаще всего называли новорожденных Марией и Александром. Самыми необычными именами стали Адель-Иллария и Филл.