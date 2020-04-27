Жители Дальнего востока и Приволжского федерального округа (ПФО) испытывают максимальную обеспокоенность в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорят результаты исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», передает РБК в понедельник, 27 апреля.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1508 респондентов со всей России, из которых 49,3% — мужчины и 50,7% — женщины. Респондентам предложили оценить степень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10. Выяснилось, что в целом по стране пандемией обеспокоены 85,5% опрошенных, в то время как 14,5% сказали, что не испытывают страха.

Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока, где 11,9% жителей оценили свой страх на 10 баллов, и жители ПФО (11%). Лидером в списке регионов оказался Забайкальский край (33,3%), следом за ним идут Псковская область (19,6%), Оренбургская область (14,9%), а также Нижегородская область (14,8%).

При этом есть регионы, где вовсе не обеспокоены (0 баллов) ситуацией с инфекцией. Больше всего таких респондентов в Санкт-Петербурге (33,3%), Северо-Кавказском федеральном округе (21%) и Сибирском федеральном округе (20,8%).

Самыми «бесстрашными» регионами оказались Приморский край (23,5%), Иркутская область (22,7%) и Новосибирская область (21,6%).

Отмечается, что несмотря на средний уровень обеспокоенности пандемией, большая часть населения (70,4%) не принимают никаких мер для снижения уровня страха.

21 апреля сообщалось, что в России все меньшее число людей считают угрозу коронавируса нового типа преувеличенной. Такая же тенденция наблюдается и во всем мире.