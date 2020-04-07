Спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков упал в марте на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрошенные рекрутинговые компании.

Сервис поиска работы Worki отметил, что рост числа вакансий замедлился в гостиничном и ресторанном бизнесе. Спрос на поваров, администраторов, охранников и уборщиков упал за последние три недели в 10 раз.

Кроме того, снизилось число вакансий медсестер, хотя размер предлагаемой заработной платы в среднем вырос на девять процентов. Сейчас средняя зарплата медсестер по Москве составляет около 42,3 тыс. рублей, а по стране — 36,1 тыс. рублей.

Эксперты HeadHunter также отметили тенденцию снижения спроса в данных областях. Кроме того, среди самых невостребованных профессий сервис называет ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров.

5 апреля эксперты Института прогрессивного образования сообщили, что пандемия коронавируса, затронувшая большинство стран и серьезно ударившая по мировой экономике, может в будущем изменить рынок труда. Согласно результатам исследований, в первую очередь пострадают работники сферы туризма.