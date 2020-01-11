Недавно на Большом Утрише под Анапой к берегу прибило множество погибших медуз. Море словно превратилось в кисель. За авторитетным мнением, почему так произошло, наша корреспондент обратилась к известному анапскому экологу, кандидату биологических наук Светлане Паньковой:

«Аномально высокая для конца декабря-начала января температура воды привела к тому, что медуз расплодилось больше, чем нужно. Потом резкое похолодание, плюс штормовой ветер — и вот вам результат.

Если говорить об изменении климата вообще, в глобальном масштабе, то оно четко прослеживается. Причем, раньше считалось, что это станет заметным через сотни и тысячи лет. Но что-то пошло не так и в последнее время процесс начал развиваться слишком быстро. И, по большому счету, никто не знает, что с этим делать. И происходит глобальное потепление даже не из-за губительного влияния человека на природу.

Так, астрофизики говорят об изменениях энергетического состояния многих планет, в том числе и Земли. Предполагается, что вся Солнечная система вошла в зону пространства с другими энергетическими характеристиками. И ледники, по утверждению ученых, тают не от того, что теплеет атмосфера, а от почвы, от процессов внутри самой планеты, начиная от магмы.

Причем, катастрофичность, с которой происходят эти изменения, будет только нарастать. Климат, как сейчас говорят, переформатируется. И в какой климатической зоне мы в скором времени окажемся, пока никто не может сказать».

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