Сотрудники полиции в аэропорту в Якутии сняли с рейса певца Романа Жукова, заподозрив мужчину в пьянстве. Об этом адвокат Александр Усачев рассказал РЕН ТВ в субботу, 28 декабря.

«Он (Жуков — Ред.) у нас поехал на корпоратив в Якутске, все провели, сегодня они должны были улететь, у него дальше гастрольный тур», — сказал адвокат. Артист приехал в аэропорт, чтобы вылететь из Якутска и спросил у одного из полицейских, куда пройти. Однако правоохранителям «что-то не понравилось», и они попросили Жукова сдать анализы, пояснил защитник.

Жуков согласился пройти медосвидетельствование, и юрист отметил, что ему непонятны причины задержания.

Ранее в субботу в СМИ появилась информация, что в аэропорту Якутии мужчину и женщину привлекли к административной ответственности за дебош. Мужчиной оказался певец Рома Жуков.