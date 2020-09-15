Анастасия Голд и Илья Яббаров станут мужем и женой совсем скоро, а именно 20 сентября 2020 года. Девушка решила раскрыть немного подробностей предстоящего торжества. Настя рассказала, что влюблённые определились с ведущим, оформлением зала и гостями. Сейчас невеста занимается поиском идеальной пары обуви для бракосочетания, а Илья выбирает, в каком костюме будет на торжестве.



Настя рассказала, что зал будет оформлен в красно-серебряных тонах. Приглашённых гостей будет пятьдесят человек. Это родственники и близкие друзья пары из разных городов: Ростова, Москвы, Саратова. Конечно, в числе приглашённых – родители Насти и мама Ильи. Девушка уверена, что они подружатся, ведь все они очень общительные, позитивные и открытые люди.



Ведущим на празднике будет Алексей Безус. Девушка рассказала, что молодой человек всегда мечтал быть ведущим на праздниках, поэтому они с Ильёй решили подарить ему такую возможность. К тому же, они уверены, что парень сможет достойно и весело провести торжество.