На днях в Подольске произошло чудесное спасение двухлетнего малыша, который выпал с балкона на 4 этаже, а его поймали на одеяло выходцы из Узбекистана, местные коммунальщики. Ребенок перелез через балкон и целых 20 минут висел снаружи на руках, цепляясь ногами за выступ. Потом разжал руки и полетел вниз. 21-летняя мать в это время спала дома, как уже выяснила полиция, – в состоянии алкогольного опьянения.

Рабочие МУЖРП (жилищно-ремонтное предприятие) №1 Бекмурод Турдалиев и Шербек Салиев из узбекского города Андижан в одночасье стали героями Подольска. А руководство управляющей компании даже обещало премировать спасителей малыша.

– Ребята косили траву, потом позвонили мне и рассказали, что висит ребенок на выступе балкона на 4 этаже и кричит. Он громко плакал и звал: «Мама, мама!». Женщина с третьего этажа принесла нам одеяло. Мы растянули одеяло внизу и ждали еще 20 минут, а все это время ребенок висел на руках и плакал. Потом он устал, руки у него расцепились, и он упал прямо на одеяло, – рассказал «» Бекмурод Турдалиев. – Мы впятером держали одеяло, нам еще помогал русский 16-летний парень, он к нам подошел, из этого же дома. Ребенок все это время кричал, но мама или не слышала, или не хотела к нему выйти. Когда мы его поймали, он не коснулся земли и не пострадал.

О себе спаситель мальчика Бекмурод рассказал, что он уже 10 лет живет в Подольске, все это время работает в бригаде по обустройству территории округа. Он – многодетный отец, у него сынишка шести лет и три дочки, из них две близняшки. Семья была какое-то время с ним в Подольске, но в январе его родные поехали на родину и застряли там из-за карантина. Теперь они будут гордиться своим папой.

Жительница соседнего дома Елена рассказала «»:

– Я увидела малыша уже после падения, он был на руках у полицейских. Мальчик не плакал, он крепко прижимался к женщине-полицейскому, был сильно напуган. Я принесла ему бутылку воды… Сотрудница полиции держала его на руках, его укутали в их куртку (форму). Потом отнесли в скорую и увезли.

Про мать мальчика Наталью Ш. известно, что ей 21 год, она одинокая, у нее еще есть второй сын, которому всего годик. Полиция долго не могла попасть в ее квартиру после произошедшего, и когда дверь вскрыли с помощью экстренных служб, младший мальчик находился с мамой. Детей у мамы тут же забрали и поместили в больницу – на время проверки инцидента.

Мы нашли знакомую Натальи Анну, которая поделилась с «» тем, что знает:

– Сколько я ее знаю, она всегда вела разгульный образ жизни. Очень часто оставляла старшего Сашу на неходящую бабушку, а потом ещё и второго малыша Максима стала ей оставлять. У них однокомнатная квартира, и в комнате с малым бабушка лежала, она могла встать только в туалет. Я вчера звонила своим знакомым, и так поняла, что бабулю тоже в больницу забрали. Поскольку за все то время, сколько она лежит, она не разу у врачей не была.

– На что Наталья жила с детьми?

– Она никогда не работала, жила на пособие. Мы вчера стали спрашивать у нее, что произошло с ребенком, а она ответила, мол, все хорошо, и они вообще якобы не в городе. Насчёт второго Максимки я не знаю, а по поводу старшего Саши, который и выпал из балкона, с уверенностью могу сказать, что контроля за ним никакого не было. Она как-то впустила меня к себе домой, и я просто умоляла ее помыть ребенка, так как у Сашки на голове была засохшая грязь. В том, что ребенок чуть не погиб, полностью ее вина. Зная ее, могу сказать, что она не поменяется, и доводить во второй раз до такой ситуации не хотелось бы. Надеюсь, что детей ей не вернут. Даже во время карантина – ночью дети у нее кричат, а Наташа уходила в магазин за пивом и бухала.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала «»:

– С июня этого года мать мальчика состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, не работает, за детьми смотрит плохо, в доме антисанитария. Теперь оба ее сына какое-то время пробудут в больнице. Маму сейчас проверяет полиция. Дальнейшая судьба малышей зависит от результатов проверки и решения органов опеки и КДН. Возможно, матери предстоит предстать перед судом за оставление детей в опасности и неисполнение родительских обязанностей. После того, как женщина осознала, что случилось, она требует вернуть ей детей.