На создание авиакомпании в ДФО потребуется от 10 до 30 млрд рублей, перевозчик может получить название «Дальний Восток». Предположительно, средства будут взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Информацию об этом «Известиям» подтвердили в комитете Совета Федерации по экономической политике и правительственный источник.

Создать авиакомпанию в ДФО с парком российских самолетов поручил президент РФ Владимир Путин. Подразумевается, что она будет перевозить пассажиров и груз на Дальнем Востоке. Задача правительства — определить региональные маршруты с учетом аэропортов, которые будут отремонтированы, и оценить возможный пассажиропоток. Также будут проработаны условия воздушного сообщения в труднодоступных районах.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть возможность серийного производства легкого самолета «Байкал», который сменит Ан-2. Правительственный источник «Известий» сообщил, что все поставленные задачи уже прорабатываются. Росавиация не смогла оперативно предоставить комментарий.

«Для выполнения поручения президента нужно будет от 10 до 30 млрд рублей, это будет зависеть от стоимости самолетов. <…> Сначала мы обеспечим ключевые аэропорты, которые соединят все центры субъектов между собой. Затем будем развивать московское направление», — рассказал «Известиям» член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

Сенатор допустил, что «сначала могут быть маршруты с пересадками, но главное, чтобы билеты были дешевле нынешних».

В «Ростехе» для будущего перевозчика прорабатывают проект самолета вместимостью до 30 мест. Однако перспективу появления компании раскритиковал ряд экспертов.

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